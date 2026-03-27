Ежегодная акция "Ночь театров" стартовала в Москве

Театральная столица: 27 марта в Москве уже в 14-й раз стартовала ежегодная акция "Ночь театров". Свои двери для москвичей и туристов открыли около 100 культурных площадок. В программе – спектакли, встречи с артистами, кинопоказы, лекции и экскурсии за кулисы. По традиции, на все мероприятия акции вход бесплатный.

Официальный старт театральному марафону дали в креативном пространстве "Новый Манеж". В торжественной церемонии открытия принял участие руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин и художественные руководители ведущих театров Москвы.

Как город подготовился к главной театральной ночи года? Чем культурные учреждения столицы стараются удивить искушенную публику? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.