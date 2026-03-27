В Москве 27 марта отметят Всемирный день театра

Сегодня, 27 марта, в столице отпразднуют Всемирный день театра. Тысячи зрителей смогут посетить спектакли, лекции, кинопоказы и творческие встречи с артистами. Вечером стартует ежегодная акция "Ночь театров", а в 21:00 "Новый Манеж" примет первых гостей.

Мероприятия пройдут по всей Москве – от ВДНХ до школьных подмостков. В акции участвуют театры "Современник", имени В. В. Маяковского и другие учреждения культуры города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.