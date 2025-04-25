Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото признаны лучшими актерами 47-го ММКФ

Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото признаны лучшими актерами 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Сото получила приз за роль в фильме "Дом в огне", а Цыганов – за экранизацию романа Льва Толстого "Семейное счастье".

В этом году на фестивале было представлено 200 фильмов из 50 стран. В программе основного конкурса участвовали 12 картин, среди которых три российских. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.