25 апреля, 07:00Культура
Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото признаны лучшими актерами 47-го ММКФ
Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото признаны лучшими актерами 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).
Сото получила приз за роль в фильме "Дом в огне", а Цыганов – за экранизацию романа Льва Толстого "Семейное счастье".
В этом году на фестивале было представлено 200 фильмов из 50 стран. В программе основного конкурса участвовали 12 картин, среди которых три российских. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.