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25 апреля, 07:00

Культура

Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото признаны лучшими актерами 47-го ММКФ

Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото признаны лучшими актерами 47-го ММКФ

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Евгений Цыганов и Мария Родригес Сото признаны лучшими актерами 47-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ).

Сото получила приз за роль в фильме "Дом в огне", а Цыганов – за экранизацию романа Льва Толстого "Семейное счастье".

В этом году на фестивале было представлено 200 фильмов из 50 стран. В программе основного конкурса участвовали 12 картин, среди которых три российских. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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