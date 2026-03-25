Актер Михаил Ефремов сыграет главную роль в психологической драме "Без свидетелей"

Актер Михаил Ефремов впервые после освобождения готовится выйти на сцену театра "Мастерская 12" Никиты Михалкова. Он сыграет главную роль в психологической драме "Без свидетелей".

Режиссер спектакля Павел Урсул назвал Михаила самым талантливым артистом, с которым ему пришлось работать. Он отметил, что Ефремов очень четко реагирует на зрительский зал и чувствует публику.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.