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24 ноября, 07:45

Культура

Большой театр откроет дополнительную предпродажу билетов на "Щелкунчика" 26 ноября

Большой театр откроет дополнительную предпродажу билетов на "Щелкунчика" 26 ноября

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В воскресенье, 26 ноября, в кассы Большого театра поступит новая партия билетов на "Щелкунчика". Речь о спектаклях на декабрь и январь.

Билеты будут стоить от трех до 20 тысяч рублей. Чтобы их приобрести, понадобится паспорт и специальный браслет, который нужно получить заранее. Можно также взять билет для родственника, но для этого нужны документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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