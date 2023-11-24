Большой театр откроет дополнительную предпродажу билетов на "Щелкунчика" 26 ноября

В воскресенье, 26 ноября, в кассы Большого театра поступит новая партия билетов на "Щелкунчика". Речь о спектаклях на декабрь и январь.

Билеты будут стоить от трех до 20 тысяч рублей. Чтобы их приобрести, понадобится паспорт и специальный браслет, который нужно получить заранее. Можно также взять билет для родственника, но для этого нужны документы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.