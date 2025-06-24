24 июня, 00:15Культура
В Москве состоялась встреча Директорской ложи театров и Галереи художников
В Москве состоялась новая встреча проекта Директорской ложи театров и Галереи художников.
На мероприятии собрались руководители театров, директора музеев и галерей, художники по костюмам и дизайнеры. Для гостей была подготовлена специальная программа: мастер-классы, а также выставка современных произведений искусства, макеты театральных декораций и работы ведущих художников.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.