23 декабря, 23:00
Фанаты начали обсуждать, какие прогнозы "Симпсонов" воплотятся в 2026 году
В соцсетях фанаты "Симпсонов" традиционно обсуждают, какие сценарии могут реализоваться в 2026 году. Популярный мультсериал на протяжении десятилетий удивляет зрителей сюжетами, которые со временем сбываются.
Один из эпизодов предсказывает, что Лиза Симпсон должна отправиться на Марс в 2026 году. Прогноз может отчасти сбыться, поскольку Илон Маск планирует беспилотную миссию на Красную планету, но пилотируемый полет в ближайшие годы маловероятен.
