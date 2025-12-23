Фанаты начали обсуждать, какие прогнозы "Симпсонов" воплотятся в 2026 году

В соцсетях фанаты "Симпсонов" традиционно обсуждают, какие сценарии могут реализоваться в 2026 году. Популярный мультсериал на протяжении десятилетий удивляет зрителей сюжетами, которые со временем сбываются.

Один из эпизодов предсказывает, что Лиза Симпсон должна отправиться на Марс в 2026 году. Прогноз может отчасти сбыться, поскольку Илон Маск планирует беспилотную миссию на Красную планету, но пилотируемый полет в ближайшие годы маловероятен.

