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25 июня, 07:30

Общество

В старом эпизоде "Симпсонов" нашли сцену про авиакатастрофу в Индии

В старом эпизоде "Симпсонов" нашли сцену про авиакатастрофу в Индии

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Поклонники мультсериала "Симпсоны" вновь обсуждают якобы пророческие способности его создателей. Поводом стал недавний всплеск слухов о том, что сценаристы предсказали авиакатастрофу в Индии.

За десятки лет в сериале действительно было много совпадений с реальными событиями – например, в одной из серий 1997 года на обложке журнала изображены цифра 9 и башни-близнецы, что напоминает о трагедии 11 сентября в США, а в серии 2014 года "Симпсоны" якобы предсказали поражение Бразилии на чемпионате мира по футболу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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