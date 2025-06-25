В старом эпизоде "Симпсонов" нашли сцену про авиакатастрофу в Индии

Поклонники мультсериала "Симпсоны" вновь обсуждают якобы пророческие способности его создателей. Поводом стал недавний всплеск слухов о том, что сценаристы предсказали авиакатастрофу в Индии.

За десятки лет в сериале действительно было много совпадений с реальными событиями – например, в одной из серий 1997 года на обложке журнала изображены цифра 9 и башни-близнецы, что напоминает о трагедии 11 сентября в США, а в серии 2014 года "Симпсоны" якобы предсказали поражение Бразилии на чемпионате мира по футболу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.