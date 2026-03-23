23 марта, 15:30Культура
Комедию "Ревизор" представили на малой сцене театра Терезы Дуровой
На малой сцене театра Терезы Дуровой представили комедию "Ревизор". Пьеса в постановке режиссера Олега Ильина отличается тем, что фокус смещается на психологию отношений между персонажами, а социальная составляющая отходит на второй план.
События, которые переворачивают жизнь героев с ног на голову, подчеркнуты оформлением и декорациями. Гостям обещают оптимистичный финал. Спектакль предназначен для зрителей старше 12 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.