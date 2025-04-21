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21 апреля, 00:45

Культура

Спектакль "Люблю. Целую. Кеша. / Все письма только о любви" показали в МХТ им Чехова

Спектакль "Люблю. Целую. Кеша. / Все письма только о любви" показали в МХТ им Чехова

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В МХТ имени Чехова прошла премьера спектакля "Люблю. Целую. Кеша. / Все письма только о любви". Его посвятили 100-летию народного артиста СССР Иннокентия Смоктуновского, известного по ролям Гамлета и Юрия Деточкина в комедии "Берегись автомобиля".

В основу постановки легли письма 30-летнего Смоктуновского жене Суламифи Кушнир. Именно она поддерживала супруга в самом начале карьеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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