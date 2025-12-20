"Щелкунчик" открыл праздничный сезон в Московском музыкальном театре

В Московском музыкальном театре имени Станиславского и Немировича-Данченко состоялась премьера главного новогоднего балета "Щелкунчик". Постановка открыла праздничный сезон.

Зрителей ждут впечатляющие декорации, среди которых – огромная 13-метровая книга весом в 10 тонн. Увидеть этот спектакль смогут не только москвичи, но и зрители по всей стране от Калининграда до Владивостока благодаря большой телевизионной трансляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.