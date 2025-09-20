Форма поиска по сайту

20 сентября

Фестиваль театральных школ стран БРИКС+ стартовал на ВДНХ

Искусство сближает континенты: 20 сентября на главной аллее ВДНХ открылся VIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС+. Он собрал в Москве творческую молодежь из восьми стран.

В течение девяти дней перед зрителями будут выступать студенческие театры из России, Белоруссии, Ирана, Индии, ОАЭ, Китая, Индонезии и ЮАР. Каждый коллектив представит свою трактовку пьесы "Сирота из рода Чжао", авторство которой приписывается китайскому драматургу XIII века Цзи Цзюньсяну. Это произведение выбрано в качестве главной постановки в честь перекрестного Года культуры России и Китая.

Кроме того, участники фестиваля покажут и спектакли из своих репертуаров. А еще гости ВДНХ смогут наблюдать за открытыми репетициями, концертами и театральными мастер-классами.

В чем заключается уникальность формата фестиваля? Какие возможности открываются для молодых актеров и зрителей? Как отличаются театральные традиции в России и других странах? Ответы на эти и другие вопросы выяснила ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.

