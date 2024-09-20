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20 сентября, 18:15

Культура

Выставка "Третье ухо" открылась в Центре современного искусства AZ/ART

Выставка "Третье ухо" открылась в Центре современного искусства AZ/ART

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В Центре современного искусства AZ/ART открылась выставка "Третье ухо". Так куратор проекта называет способность людей различать и переосмысливать новые звуки, поэтому экспозиция устроена как необычное путешествие от источника звуковой информации к человеку.

На выставке представлено более 50 работ современных художников и советских нонконформистов из коллекции Музея AZ и частных собраний. Зритель сможет увидеть инсталляции, старые пластинки и живопись. Один из экспонатов – картина. которая создана по Сонате Бетховена. Компьютер перевел музыку в разноцветные полоски.

Выставка открыта до 4 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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