Блогер Саша Стоун рассказал, почему он считает себя добрым и отзывчивым человеком. Блогер отметил, что часто сталкивается с ситуациями, когда доброту принимают за слабость.

Стоун добавил, что ни раз себе говорил, что не надо быть таким добрым человеком, но каждый раз забывал про эту установку. Блогер все равно старается помочь тем, кто в этом нуждается.

Большое интервью с Сашей Стоуном выйдет в среду, 19 сентября, в эфире телеканала Москва 24.