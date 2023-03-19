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Культура

Вручение литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" состоялось в Москве

Вручение литературных премий "Поэт года" и "Писатель года" состоялось в Москве

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В Москве выбрали "Поэта года" и "Писателя года". Национальную литературную премию вручили в концертном зале правительства столицы. Всего участвовали около 2 000 тысяч поэтов и 400 прозаиков, а до финала дошли 250 конкурсантов.

"Поэтом года" стал Юрий Ряшенцев, автор стихов к песням для театра и кино, в том числе, его перу принадлежат песни "Пора-пора-порадуемся на своем веку" и "Не вешать нос, гардемарины". А лучшим писателем назвали Владислава Отрошенко, автора бестселлера-2022 "Околицы Вавилона".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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