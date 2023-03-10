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"Юмор на все времена": Фрунзик Мкртчян

"Юмор на все времена": Фрунзик Мкртчян

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В данном выпуске программы "Юмор на все времена" будет рассказана история прекрасного комедийного актера. Но он в прямом смысле слова смеялся сквозь слезы. Это актер из Армении Фрунзик Мкртчян.

Его любили буквально все, а он всех разыгрывал и бесконечно шутил. Внешне он казался баловнем судьбы: яркие роли и блистательный актерский талант. Его узнавали на улицах, на рынках ему могли дать бесплатно что угодно. Но в личной жизни он не был счастлив. Самые смешные эпизоды из фильмов и истории из жизни Фрунзика Мкртчяна – в программе "Юмор на все времена".

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