"Юмор на все времена": Фрунзик Мкртчян

В данном выпуске программы "Юмор на все времена" будет рассказана история прекрасного комедийного актера. Но он в прямом смысле слова смеялся сквозь слезы. Это актер из Армении Фрунзик Мкртчян.

Его любили буквально все, а он всех разыгрывал и бесконечно шутил. Внешне он казался баловнем судьбы: яркие роли и блистательный актерский талант. Его узнавали на улицах, на рынках ему могли дать бесплатно что угодно. Но в личной жизни он не был счастлив. Самые смешные эпизоды из фильмов и истории из жизни Фрунзика Мкртчяна – в программе "Юмор на все времена".