Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02:00

Культура

"Золотая рыбка": Денис Бургазлиев

"Золотая рыбка": Денис Бургазлиев

"Актуальный репортаж": зарубежные галереи сменили национальность русским художникам

"Юмор на все времена": Фрунзик Мкртчян

В российский прокат вышла комедия "Поехавшая"

The City: Иван Афанасьев

The City: премьера комедии "Поехавшая"

"Звезды советского экрана": "Взрослые дети"

"Тайны нашей эстрады": "Если можешь, прилетай скорей". Шлягер на троих

"Тайны кино": Лариса Шепитько

Сериал "Балканский ветер" появился в онлайн-кинотеатре Okko

Гостем программы "Золотая рыбка" стал актер и музыкант Денис Бургазлиев. Он рассказал, как работают в немецком театре и чем он отличается от российского.

Зачем на съемках кино используется настоящее оружие? Можно ли в кино правдиво рассказать о войне? Какие роли в западных фильмах Денис Бургазлиев бы никогда не сыграл? И как его музыкальная карьера связана с Петром Мамоновым? Об этом и не только Денис Бургазлиев рассказал Евгению Додолеву.

Читайте также
Программа: Золотая рыбка
культуравидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика