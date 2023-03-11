"Золотая рыбка": Денис Бургазлиев

Гостем программы "Золотая рыбка" стал актер и музыкант Денис Бургазлиев. Он рассказал, как работают в немецком театре и чем он отличается от российского.

Зачем на съемках кино используется настоящее оружие? Можно ли в кино правдиво рассказать о войне? Какие роли в западных фильмах Денис Бургазлиев бы никогда не сыграл? И как его музыкальная карьера связана с Петром Мамоновым? Об этом и не только Денис Бургазлиев рассказал Евгению Додолеву.