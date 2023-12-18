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18 декабря, 15:00

Культура

"Актуальный репортаж": уникальные экспонаты Национального музея музыки

"Актуальный репортаж": уникальные экспонаты Национального музея музыки

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В столичном Национальном музее музыки собрана золотая коллекция уникальных музыкальных инструментов. Например, здесь выставляется клавесин, на котором играл австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт.

Еще один примечательный экспонат – фотоэлектронный синтезатор "АНС". Для того чтобы сыграть на нем, не нужно владеть нотной грамотой. Достаточно нарисовать любое изображение, а синтезатор его озвучит. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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