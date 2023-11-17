Москва компенсирует кинопроизводителям все затраты при съемках в городе

Москва будет компенсировать кинопроизводителям все затраты при съемках в городе. Об этом заявил глава столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Для производителей фильмов уже действуют несколько мер поддержки, в том числе гранты за создание образа столицы в кино. С начала 2023 года деньги получили девять картин, максимальное вознаграждение составило 15 миллионов рублей. Сумма зависит от длительности показа узнаваемых общественных пространств Москвы в фильмах.

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