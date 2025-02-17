Фильм "Кончится лето" вышел на экраны

В кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера криминальной драмы "Кончится лето". Фильм рассказывает о судьбе двух братьев, вынужденных скрываться после преступления. Главную роль исполнил номинированный на "Оскар" Юра Борисов.

Режиссерами картины стали Максим Арбугаев и Владимир Мункуев. Съемки проходили в Якутии, а работа над проектом длилась пять лет. В широкий прокат лента выйдет 27 февраля.

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