17 февраля, 10:00Культура
"Культура за 100 секунд": балы-спектакли "Щелкунчик" стартуют в Петровском путевом дворце
С 17 по 22 февраля в Петровском путевом дворце пройдет серия интерактивных балов-спектаклей "Щелкунчик". Дополнять представления будет знаменитая музыка П. И. Чайковского. В каждом зале дворца будет звучать своя мелодия.
Тем временем в кинотеатре "Художественный" стартовала неделя итальянского кино. Вечером 17 февраля покажут фильм "Сладкая жизнь" Федерико Феллини.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.