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17 января, 07:30

Культура

Французская балерина Добервиль станцевала на носу ледокола в Антарктиде

Французская балерина Добервиль станцевала на носу ледокола в Антарктиде

Французская балерина показала видео с танцем на носу ледокола в Антарктиде

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Французская балерина Виктория Добервиль опубликовала видео, где она танцует на носу ледокола в Антарктиде.

В ролике танцовщица подплывает к ледоколу на лодке и забирается на выступ на обшивке. Ее танец набрал более миллиона лайков. Однако многие считают видео ненастоящее и сгенерировано нейросетью.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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