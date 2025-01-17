Французская балерина Добервиль станцевала на носу ледокола в Антарктиде

Французская балерина Виктория Добервиль опубликовала видео, где она танцует на носу ледокола в Антарктиде.

В ролике танцовщица подплывает к ледоколу на лодке и забирается на выступ на обшивке. Ее танец набрал более миллиона лайков. Однако многие считают видео ненастоящее и сгенерировано нейросетью.

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