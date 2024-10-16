Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 октября, 11:30

Культура

Народный артист РФ Евгений Стеблов рассказал о культовых фильмах советского периода

Народный артист РФ Евгений Стеблов рассказал о культовых фильмах советского периода

Москвичам рассказали о культурных мероприятиях 16 октября

Москвичам представили культурную афишу на 16 октября

В Москве прошел предпремьерный показ фильма "Кукольный дом"

В Москве проходит предпремьерный показ фильма "Кукольный дом"

Новости часа: расходы на развитие здравоохранения увеличатся в Москве на 8%

Актер Марк Богатырев рассказал о сложности своей профессии

"Тайны души": Марина Могилевская

"Сити": какие картины Константина Коровина представлены в Третьяковской галерее

"Интервью": Лев Лещенко – о своем опыте работы с молодыми музыкантами

Народный артист РФ Евгений Стеблов считает, что культовые картины советского периода даже десятилетия спустя продолжают привлекать зрителей, потому что считаются киноклассикой. Например, среди таких лент "Я шагаю по Москве" и "До свидания, мальчики", в которых артист исполнил главные роли.

Стеблов предположил, что секрет такой популярности заключается в том, что фильмы сами по себе добрые и снимались добрыми людьми.

Большое интервью с Евгением Стебловым выйдет в среду, 16 октября, в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуракиновидеоИван ЕвдокимовМария Рыбакова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика