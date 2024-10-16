Народный артист РФ Евгений Стеблов рассказал о культовых фильмах советского периода

Народный артист РФ Евгений Стеблов считает, что культовые картины советского периода даже десятилетия спустя продолжают привлекать зрителей, потому что считаются киноклассикой. Например, среди таких лент "Я шагаю по Москве" и "До свидания, мальчики", в которых артист исполнил главные роли.

Стеблов предположил, что секрет такой популярности заключается в том, что фильмы сами по себе добрые и снимались добрыми людьми.

Большое интервью с Евгением Стебловым выйдет в среду, 16 октября, в эфире телеканала Москва 24.