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16 мая, 22:30

Культура

Оркестр имени Чайковского выступил на открытом фестивале искусств в Москве

Оркестр имени Чайковского выступил на открытом фестивале искусств в Москве

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Один из ведущих оркестров России, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского, выступил в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Коллектив, который в этом году отмечает 95-летие, исполнил произведения выдающихся композиторов в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

О том, почему фестиваль важен для Москвы и москвичей – в эфире телеканала Москва 24.

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культурагородвидеоЕкатерина Кузнеченкова

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