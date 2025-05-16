Оркестр имени Чайковского выступил на открытом фестивале искусств в Москве

Один из ведущих оркестров России, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского, выступил в Московской государственной консерватории имени Чайковского.

Коллектив, который в этом году отмечает 95-летие, исполнил произведения выдающихся композиторов в рамках открытого фестиваля искусств "Черешневый лес".

О том, почему фестиваль важен для Москвы и москвичей – в эфире телеканала Москва 24.

