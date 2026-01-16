Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 07:45

Культура

Москвичам рассказали, куда можно бесплатно сходить 16 января

Москвичам рассказали, куда можно бесплатно сходить 16 января

Третьяковская галерея опровергла повреждение картины Карла Брюллова

В Третьяковской галерее рассказали, что произошло с посетителем у картины Брюллова

В Третьяковской галерее опровергли сообщения о повреждении картины Брюллова

Посетитель Третьяковской галереи поцарапал картину

Посетитель упал на картину в Третьяковской галерее

Собянин: открыт прием заявок на соискание премии в сфере культуры и искусства

Жителям и гостям столицы рассказали, куда можно сходить 15 января

Церемония прощания с ректором Школы-студии МХАТ Золотовицким состоится 17 января

Коллеги Золотовицкого поделились воспоминаниями об актере

Дом-музей писателя Сергея Есенина можно посетить бесплатно в столице 16 января. В экспозиции представлены его личные вещи, рукописи, прижизненные публикации и фотографии.

Также бесплатно проходит фестиваль "Архитектура для людей" в Музее Москвы. Организаторы предлагают посетителям снять обувь для более комфортного восприятия экспозиции.

Кроме того, доступна постановка "Поминальная молитва" в театре "Ленком Марка Захарова". Спектакль рассказывает о жизни молочника Тевье и построен в форме диалогов с Богом. Несмотря на серьезную тему, в постановке присутствуют юмористические элементы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культурагородвидеоПолина БрабецЕгор Бедуля

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика