Москвичам рассказали, куда можно бесплатно сходить 16 января

Дом-музей писателя Сергея Есенина можно посетить бесплатно в столице 16 января. В экспозиции представлены его личные вещи, рукописи, прижизненные публикации и фотографии.

Также бесплатно проходит фестиваль "Архитектура для людей" в Музее Москвы. Организаторы предлагают посетителям снять обувь для более комфортного восприятия экспозиции.

Кроме того, доступна постановка "Поминальная молитва" в театре "Ленком Марка Захарова". Спектакль рассказывает о жизни молочника Тевье и построен в форме диалогов с Богом. Несмотря на серьезную тему, в постановке присутствуют юмористические элементы.

