Камерный хор выступит в Московском доме композиторов 15 октября

Камерный хор Академии хорового искусства имени Виктора Попова выступит в Московском доме композиторов 15 октября. Мероприятие пройдет в рамках музыкального фестиваля "Московская осень". Начало концерта в 19:00, вход свободный.

В это же время на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" начнется лекция "Архитектура театра в СССР: от авангардных экспериментов до пост-модернистских шуток". Кроме того, подземный музей парка "Зарядье" приглашает на выставку "Сокровенное – живое".

