15 октября, 07:45

Камерный хор выступит в Московском доме композиторов 15 октября

Обновленная выставка "Жили-были: Царство русской сказки" началась на "Винзаводе"

"Моя Москва": Елена Ксенофонтова. Часть 1

Выставку "Дом моей мечты" можно посетить в Москве 14 октября

В Москве состоялся большой праздничный концерт в честь Дня отца

В театральном центре на Страстном бульваре состоялся спектакль "Судьба по обмену"

В столице прошел вечер памяти, приуроченный ко Дню Московского народного ополчения

"Интервью": Виктор Добронравов – об уходе из соцсетей

Камерный хор Академии хорового искусства имени Виктора Попова выступит в Московском доме композиторов 15 октября. Мероприятие пройдет в рамках музыкального фестиваля "Московская осень". Начало концерта в 19:00, вход свободный.

В это же время на ВДНХ в павильоне "Рабочий и колхозница" начнется лекция "Архитектура театра в СССР: от авангардных экспериментов до пост-модернистских шуток". Кроме того, подземный музей парка "Зарядье" приглашает на выставку "Сокровенное – живое".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

