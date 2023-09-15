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15 сентября, 08:00

Культура

Премьера фильма "Бери да помни" состоялась в РФ 14 сентября

Премьера фильма "Бери да помни" состоялась в РФ 14 сентября

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В российских кинотеатрах состоялась премьера фильма "Бери да помни". По жанру это семейная комедия.

События происходят в деревне. Главный герой – шестилетний мальчик по имени Ильхам, который проводит лето с бабушкой и дедушкой и переживает от того, что мама и папа не звонят ему. С родителями могла произойти трагедия. Но, чтобы отвлечь мальчика, бабушка и дедушка втягивают ребенка в игру "Бери да помни".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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