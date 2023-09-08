Суд расторг брак футболиста Павла Погребняка

Фото: телеграм-канал "Сборная России по футболу"

Преображенский районный суд Москвы расторг брак футболиста Павла Погребняка и его жены Марии Шаталовой. Об этом Агентству "Москва" рассказала пресс-секретарь суда Алиса Спирина.

Рассмотрение иска Шаталовой к Погребняку состоялось 7 сентября. По информации источника, в рамках достигнутого мирового соглашения дети останутся жить с матерью. Однако, как утверждает Спирина, пара на заседании суда не стала делить совместно нажитое имущество.

"Брак расторгнут, установлен размер алиментов, порядок общения с детьми, и определено место жительство детей", – заявила пресс-секретарь суда, не раскрыв других деталей дела.

Супруги поженились в 2014 году. Сейчас у пары трое сыновей.

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