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15 августа, 18:00

Культура

В Москве с 23 августа стартует Московская международная неделя кино

В Москве с 23 августа стартует Московская международная неделя кино

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В Москве через неделю стартует Московская международная неделя кино. С 23 по 28 августа на 100 площадках города запланированы концерты, встречи с актерами, мастер-классы и экскурсии.

В столицу приедет свыше 100 представителей мировой киноиндустрии из более чем 40 стран, включая Китай, Турцию, Индию, Египет, Таиланд. Организаторами кинофестиваля выступили департамент культуры и Агентство креативных индустрий.

Всего на Московской международной неделе кино проведут более 300 бесплатных кинопоказов, в том числе в "Зарядье", "Царицыно", музее Москвы и на крышах городских отелей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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