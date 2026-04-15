Москвичам рассказали, какие культурные мероприятия проходят в столице 15 апреля

В Москве 15 апреля проходит серия культурных мероприятий. В Пушкинском музее для гостей открыта постоянная экспозиция "Пушкин и его эпоха", посвященная жизни и творчеству поэта. Для детей работают интерактивные залы "Сказки А. С. Пушкина".

В театральном центре "Вишневый сад" в 19:00 покажут спектакль "Хармс: Авиация превращений". Постановка обращается к личности писателя Даниила Хармса и приглашает зрителя задуматься о том, как искусство отражает реальность.

Любителей городской истории в 14:00 ждет экскурсия "Сталинские высотки: символ советской эпохи". Горожане и туристы увидят все семь зданий и узнают об их истории.