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14 сентября, 08:00

Культура

Москвичей пригласили на экспозицию "После импрессионизма" в Пушкинском музее

Москвичей пригласили на экспозицию "После импрессионизма" в Пушкинском музее

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В Пушкинском музее в настоящее время можно увидеть около 200 полотен, большинство из которых неизвестны широкой публике. Экспозиция "После импрессионизма" собрала картины мастеров – от Ильи Репина и Казимира Малевича до Анри Матисса и Винсента ван Гога – из частных коллекций и собраний небольших региональных музеев.

Билет обойдется в 600 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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