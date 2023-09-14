Москвичей пригласили на экспозицию "После импрессионизма" в Пушкинском музее

В Пушкинском музее в настоящее время можно увидеть около 200 полотен, большинство из которых неизвестны широкой публике. Экспозиция "После импрессионизма" собрала картины мастеров – от Ильи Репина и Казимира Малевича до Анри Матисса и Винсента ван Гога – из частных коллекций и собраний небольших региональных музеев.

Билет обойдется в 600 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.