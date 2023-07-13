Голливудские актеры пригрозили начать забастовки из-за недовольства условиями труда

Вслед за сценаристами 160 тысяч голливудских актеров грозят забастовкой. У них не получается договориться с продюсерами об улучшении условий труда.

Контракт между студиями Голливуда и крупнейшим актерским профсоюзом истек в конце июня. Актеры требуют повысить минимальную зарплату и обеспечить соцгарантии, а также защитить права отрасли на фоне растущих возможностей искусственного интеллекта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.