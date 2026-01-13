Спектакль "Мастер и Маргарита" пройдет в Москве 13 января

Спектакль "Мастер и Маргарита" пройдет на сцене музея-театра "Булгаковский дом" вечером 13 января.

В этот же день жителям и гостям Москвы предлагают посетить выставку "Лики и лица: путешествия образов", которая состоится в Московском музее современного искусства. Поскольку эта неделя объявлена музейной, вход на экспозицию будет бесплатным.

Кроме того, все желающие смогут побывать на мастер-классах и экскурсиях с чаепитиями в Музее Пряника. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.