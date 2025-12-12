Фонд "Русский Силуэт" подготовил художественный календарь "Две стихии: мода и вода"

Благотворительный фонд "Русский Силуэт" в этом году подготовил художественный календарь под названием "Две стихии: мода и вода". Это лимитированное коллекционное издание, которое уже 25 лет является бестселлером в мире модной индустрии.

Его страницы украшают творческие коллаборации именитых дизайнеров, известных актрис, медийных персон и фотохудожников. Благотворительный фонд "Русский Силуэт" помогает восходящим талантам индустрии моды в создании и продвижении брендов одежды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

