В Сахалинской области отреставрируют разбитый памятник Гагарину

Памятник Гагарину в Сахалинской области отреставрируют. Такое поручение дал губернатор региона Валерий Лимаренко.

Разбитую скульптуру нашли на берегу моря. И когда фотографию выложили в Сеть, разразился большой скандал, на который обратили внимание даже в Роскосмосе.

По данным СМИ, Гагарин долгое время стоял на въезде в город Невельск, затем его снесли, а на этом месте решили поставить заправку. В мэрии района заявили, что памятник был в плохом состоянии и не подлежал ремонту. Как он оказался среди мусора на берегу моря, неизвестно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.