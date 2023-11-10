Показ фильма "Чувства Анны" стартовал в кинотеатрах РФ

В столичных кинотеатрах стартовал показ фильма "Чувства Анны". Это режиссерская работа Анны Меликян, а главную роль исполнила Анна Михалкова.

"Чувства Анны" – это черно-белый фильм в жанре фантастика про работницу кондитерской фабрики, которая начинает слышать голоса внеземных цивилизаций. Сначала окружающие начинают сомневаться в психическом здоровье героини, а потом убеждаются в ее необычном даре.

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