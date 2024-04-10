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Новости

10 апреля, 09:00

Культура

Москвичам представили культурную афишу на 10 апреля

Москвичам представили культурную афишу на 10 апреля

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"Моя Москва": Владимир Грамматиков. Часть 1

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Закрытый показ фильма "Сто лет тому вперед" состоялся в кинотеатре "Октябрь" 8 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в среду, 10 апреля. В культурную программу вошли две выставки и два концерта. Так, в Центре визуальной культуры Beton можно посетить экспозицию "Алфавит. Советская фотография 1920–1930-х годов". Музей современного искусства приглашает на выставку "Синдром феникса".

Кроме того, в консерватории имени П. И. Чайковского пройдет концерт, на котором музыканты исполнят произведения Рахманинова, Хачатуряна и Бородина. Между тем в "Зарядье" состоится концерт "Страсти по Матфею".

Подробнее – в программе "Сити".

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