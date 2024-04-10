Москвичам представили культурную афишу на 10 апреля

Жителям столицы рассказали, как провести свободное время в среду, 10 апреля. В культурную программу вошли две выставки и два концерта. Так, в Центре визуальной культуры Beton можно посетить экспозицию "Алфавит. Советская фотография 1920–1930-х годов". Музей современного искусства приглашает на выставку "Синдром феникса".

Кроме того, в консерватории имени П. И. Чайковского пройдет концерт, на котором музыканты исполнят произведения Рахманинова, Хачатуряна и Бородина. Между тем в "Зарядье" состоится концерт "Страсти по Матфею".

Подробнее – в программе "Сити".