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Культура

Сериал "Фишер" выйдет в России

Сериал "Фишер" выйдет в России

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На этой неделе на малые экраны выйдет сериал про маньяка "Фишер". Сериал рассказывает о событиях 1980-х годов, в это время в районе Рублевки зверствовал маньяк по прозвищу Фишер. Он похищал подростков, а за жестокость в народе его называли ученик Чикатило. Убийцу искали три детектива, но зацепка у них только одна – мальчик Игорь, который видел маньяка.

Создатели решили добавить напряжения и пока не показывают, как выглядит маньяк в сериале. В трейлере видна только его рука. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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