Международная выставка "Искусство куклы" открылась в Гостином Дворе

Кукла как произведение искусства: в Гостином Дворе уже в 16-й раз открылась одна из крупнейших выставок кукол в мире. В ней участвуют более 1 000 мастеров из 10 стран.

На площадке представлены десятки тысяч экспонатов: от Петрушки и винтажных щелкунчиков до мишек Тедди и Барби. В их числе – традиционные игрушки разных народов, куклы механические и интерьерные, театральные и мультипликационные, антикварные экземпляры из частных коллекций и экспериментальные работы, созданные с использованием искусственного интеллекта. Многие куклы уникальны: ни в музеях, ни в специализированных магазинах найти их невозможно.

Где проходит грань между игрушкой и высоким искусством? Сколько могут стоить коллекционные куклы и из чего складывается их цена? За работами каких кукольных мастеров охотятся звезды мирового шоу-бизнеса? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.