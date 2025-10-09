Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 октября, 16:40

События

Международная выставка "Искусство куклы" открылась в Гостином Дворе

Международная выставка "Искусство куклы" открылась в Гостином Дворе

Свыше 50 тыс человек посетили выставку "Образ Москвы в русском искусстве" на ВДНХ

Посвященную Москве выставку ВДНХ за месяц посетили свыше 50 тыс человек

Выставка кинокостюма открылась в музее "Старый Английский двор" в парке "Зарядье"

"Интервью": Олег Липовецкий – о том, за что любит московскую публику

"Кафе Эпоха": Семен Морозов и Вадим Андреев

В Москве прошла премьера проекта Кончаловского "Хроники русской революции"

Выставка о Москве времен Николая I пройдет в Царицыно 11 октября

В Москве прошел показ спектакля-квеста "Ведите следствие и судите сами"

Показ спектакля-квеста "Ведите следствие и судите сами" прошел в театре в Хамовниках

Кукла как произведение искусства: в Гостином Дворе уже в 16-й раз открылась одна из крупнейших выставок кукол в мире. В ней участвуют более 1 000 мастеров из 10 стран.

На площадке представлены десятки тысяч экспонатов: от Петрушки и винтажных щелкунчиков до мишек Тедди и Барби. В их числе – традиционные игрушки разных народов, куклы механические и интерьерные, театральные и мультипликационные, антикварные экземпляры из частных коллекций и экспериментальные работы, созданные с использованием искусственного интеллекта. Многие куклы уникальны: ни в музеях, ни в специализированных магазинах найти их невозможно.

Где проходит грань между игрушкой и высоким искусством? Сколько могут стоить коллекционные куклы и из чего складывается их цена? За работами каких кукольных мастеров охотятся звезды мирового шоу-бизнеса? Ответы на эти и другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.

Читайте также
культурагородвыставкивидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика