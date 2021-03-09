Фильм Андрея Кончаловского претендует на премии BAFTA и "Оскар"

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" вошел в шорт-лист самой престижной британской кинопремии BAFTA. Это английский аналог "Оскара", награду присуждает Британская академия кино и телевизионных искусств. Победители премии будут объявлены 11 апреля. Кроме того, эта историческая драма Кончаловского была выдвинута на "Оскар" и тоже вошла в шорт-лист.

Картина основана реальных событиях. Фильм рассказывает о расстреле мирной демонстрации в Новочеркасске в 1962 году.

Российские зрители ленту встретили холодно, а западные критики, наоборот, высоко оценили работу Кончаловского. Она собрала уже много наград, в том числе специальный приз жюри на Венецианском кинофестивале. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.