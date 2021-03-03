"Тайны кино": Леонид Куравлев, Иван Рыжов, Георгий Бурков, Алексей Ванин

Зимой 1973 года Василию Шукшину поручили снять ленту о современниках. Сроки поставили сжатые – 1 год. Не тратя время на поиски сценария, Шукшин сам сел за печатную машинку и уже через две недели прислал на киностудию литературную основу своего фильма "Калина красная".

1 марта картину запустили в производство. Причем к этому времени Василий Макарович уже знал, каких артистов он будет снимать – тех, в ком он был уверен, кому доверял, с кем дружил и кого принимал всей душой.

Из-за чего в киноработах Шукшина перестал появляться Леонид Куравлев? Что не смог сыграть Иван Рыжов? Кто привел в кино многократного призера чемпионатов СССР по вольной борьбе Алексея Ванина? И почему Георгий Бурков отказывался от съемок в "Калине красной"? Об этом – в программе "Тайны кино".