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Культура

10:35

"Тайны кино": Леонид Куравлев, Иван Рыжов, Георгий Бурков, Алексей Ванин

культура кино видео

Зимой 1973 года Василию Шукшину поручили снять ленту о современниках. Сроки поставили сжатые – 1 год. Не тратя время на поиски сценария, Шукшин сам сел за печатную машинку и уже через две недели прислал на киностудию литературную основу своего фильма "Калина красная".

1 марта картину запустили в производство. Причем к этому времени Василий Макарович уже знал, каких артистов он будет снимать – тех, в ком он был уверен, кому доверял, с кем дружил и кого принимал всей душой.

Из-за чего в киноработах Шукшина перестал появляться Леонид Куравлев? Что не смог сыграть Иван Рыжов? Кто привел в кино многократного призера чемпионатов СССР по вольной борьбе Алексея Ванина? И почему Георгий Бурков отказывался от съемок в "Калине красной"? Об этом – в программе "Тайны кино".

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