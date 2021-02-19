"The City": "Конек-горбунок", "Остин"

Главный отечественный фильм недели – экранизация знаменитой сказки Петра Ершова "Конек-горбунок". Это отличный вариант сходить в кино всей семьей на длинных выходных.

18 февраля Земфира выпустила новый трек "Остин" и клип на него. После 8 лет молчания это уже вторая свежая вещь за месяц.

Впереди три дня выходных, и самое время решать, где назначать дружеские обеды или ужины. Ресторанный критик The City Александр Ильин подобрал три относительно новых места, куда точно стоит сходить: свежее открытие от Александра Раппопорта, классическая пиццерия без выкрутасов и ресторан с органической едой. Подробнее – в сюжете проекта The City.