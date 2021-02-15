Скульптуру Аленки из Нововоронежа продали на аукционе за 2,6 млн рублей

2,6 миллиона рублей – за такую сумму ушла с молотка Аленушка из Нововоронежа. Стартовая цена составляла миллион рублей. Известно, что за стальную скульптуру с пугающим лицом боролись четыре покупателя.

Аленка была приобретена не для личной коллекции. Выяснилось, что монумент используют при строительстве нового квартала под Воронежем.

Памятник стал мемом в считанные дни. Его открыли в юбилей села в Нововоронеже. Однако местные жители начали жаловаться в администрацию и просить избавить их от этой "чертовщины". Простояла Аленка в Нововоронеже всего три дня. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.