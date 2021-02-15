Фото: портал мэра и правительства Москвы
Уникальные архитектурные планы Москвы представят на выставке "Архитектура перемен", которая откроется 17 февраля, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"Посетители выставки также смогут познакомиться с генеральным планом реконструкции Москвы 1935 года, планом ВДНХ (ВСХВ), схемами реконструкции улицы Горького, канала имени Москвы, метрополитена в целом и первых станций метро в отдельности", – отметил руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.
Он подчеркнул, что на выставке посетители смогут окунуться в атмосферу середины прошлого столетия и познакомиться с архитектурой той поры, увидев в том числе уникальные издания из собрания научно-технической библиотеки ГБУ "Мосстройинформ".
Отмечается, что в день открытия выставки посетители смогут также посетить лекцию "Неосуществленные проекты Москвы 1930–1950-х годов", которую прочитает краевед Денис Ромодин. Мероприятие начнется в 17:00, нужна предварительная регистрация.
На следующий день всех желающих будут ждать на онлайн-лекции "Московский метрополитен 1930–1950-х годов как феномен архитектуры экстремальных сред". Ее проведет кандидат культурологии и член Союза художников России Мария Вальдес-Одриосола.
В четверг, 25 февраля, состоится онлайн-лекция "Москва 1920-х годов: новая точка отсчета", на которой выступит экскурсовод проекта "МосПромАрт" Ирина Вишнякова. Она же 2 марта расскажет о Москве в 1930-х годах.
Ранее сообщалось об открытии выставки на Арбате и в Таганском парке. Она приурочена к Всемирному дню некоммерческих организаций (НКО). Все желающие смогут увидеть свыше 30 фотографий, посвященных их деятельности и проектам.
Каждая из организаций, участвующая в выставке, решает определенные задачи. Их программы помогают многодетным семьям, людям с инвалидностью, тяжелобольным детям. Выставка будет работать до 28 февраля.
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