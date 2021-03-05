Серия фильмов о Гарри Поттере может получить продолжение

Фото: кадр из фильма "Гарри Поттер и узник Азкабана"; режиссер – Альфонсо Куарон; производство – Warner Bros. Pictures

Руководитель американской компании WarnerMedia Джейсон Килар намекнул, что в кинофраншизе о юном волшебнике Гарри Поттере может появиться еще один фильм, сообщает CinemaBlend.

"Есть такая маленькая вещь под названием "Гарри Поттер", которая является одной из самых любимых франшиз. И мы невероятно благодарны за то, что можем сотрудничать с Джоан Роулинг. Я бы сказал, что в ее историях есть много веселья и потенциала", – сказал он.

Других подробностей Килар не озвучил.

Ранее съемки третьей части фильма "Фантастические твари" приостановили из-за возможных случаев заражения "южноафриканским" штаммом коронавируса среди членов съемочной группы и актеров.