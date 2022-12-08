Фильм "Либерия: Охотники за сокровищами" доступен на онлайн-платформе "ИВИ". По сюжету киноленты, доказательства существования Либерии, легендарной библиотеки Ивана Грозного, обнаруживают во время строительства столичного метро. Но поиски откладывают на долгие годы.

В итоге трое авантюристов отправляются в путешествие по всей России, чтобы найти библиотеку Ивана Грозного. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.