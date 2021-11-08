Новый российский мультфильм "Кощей. Начало" вышел в прокат

Мультфильм "Кощей. Начало" можно увидеть на больших экранах. Кинотеатры в Москве вновь открыли после нерабочих дней.

В новом мультике Кощей еще молод, он водит байк, влюбляется, обретает бессмертие и делает нелегкий выбор – спасти мир или свою любовь.

Мультфильм "Кощей. Начало" режиссера Андрея Колпина вырос из вселенной анимационного сериала "Сказочный патруль", популярного по всему миру. Главных героев озвучили Ирина Старшенбаум, Тимур Родригез, Юрий Гальцев и другие знаменитости. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.