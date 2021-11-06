Таксист из Новороссийска отказался уступать дорогу скорой

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Таксист из Новоросссийска отказался пропускать скорую помощь, которая ехала на вызов. Упертый водитель около 15 минут не уступал дорогу. Противостояние сняли очевидцы. Скорая не могла развернуться во дворе, где повсюду стояли припаркованные авто. Таксист, перекрывший проезд, отказывался сдать назад. Мужчина при этом не поленился подойти к врачам и высказаться по поводу ситуации. Затем он вернулся в машину и просто продолжил сидеть. У скорой при этом работала сирена. Таксист сдался только когда люди уже стали выглядывать из окон, чтобы понять, что происходит. Сейчас мужчину ищет полиция.
Хоккеисты устроили массовую драку на юниорском турнире в Сочи. Травмы получили по меньшей мере два человека. Произошло это во время разминки перед игрой. Якобы гости из Якутии заехали на чужую половину площадки. Сочинские парни расценили это как неуважение и начали потасовку. Дрались юниоры по-взрослому, били друг друга ногами, клюшками, использовали коньки как оружие. При этом родители хоккеистов возмущаются, что никто из организаторов турнира не пресек конфликт, а тренер Сочинской команды вроде как даже был доволен боевым духом своих ребят.
Своеобразную пенную вечеринку устроил блогер в центре Санкт-Петебурга. В одних только трусах он выбежал на проезжую часть Невского проспекта и распылил огнетушитель. Нетрудно догадаться, что было дальше. Молодого человека задержали, а ролик пришлось удалить.
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