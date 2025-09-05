Форма поиска по сайту

05 сентября, 08:00

Культура

Книги индийских авторов представили на международной ярмарке на ВДНХ

Книги индийских авторов представили на международной ярмарке на ВДНХ

Индийские издательства представили произведения, в том числе переведенные на русский язык на Московской международной книжной ярмарке на ВДНХ. В этом году именно Индия стала почетным гостем ярмарки.

Для гостей подготовили более 50 тематических мероприятий, посвященных технологиям нового времени, искусственному интеллекту, а также культурному многообразию этой страны – йоге, аюрведе, танцам. Всего ярмарка собрала более 300 издательств из России и других семи стран.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

культурагородвидеоДарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

