05 сентября, 08:00Культура
Книги индийских авторов представили на международной ярмарке на ВДНХ
Индийские издательства представили произведения, в том числе переведенные на русский язык на Московской международной книжной ярмарке на ВДНХ. В этом году именно Индия стала почетным гостем ярмарки.
Для гостей подготовили более 50 тематических мероприятий, посвященных технологиям нового времени, искусственному интеллекту, а также культурному многообразию этой страны – йоге, аюрведе, танцам. Всего ярмарка собрала более 300 издательств из России и других семи стран.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- Фестиваль "Толстой вне времени" пройдет на ВДНХ с 5 сентября по 29 ноября
- Московская международная издательская неделя объединит участников из 18 стран