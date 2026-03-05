Фильм по бестселлеру "К себе нежно" вышел в прокат в Москве

В Москве в прокат вышел фильм в жанре нон-фикшен по психологическому бестселлеру Ольги Примаченко "К себе нежно". Картина рассказывает историю 40-летней Нади, которая работает лор-врачом. После развода женщина понимает, что ничего не знает о себе и своих чувствах. Героине предстоит пройти 6 уроков нежности к себе.

Режиссер фильма Иван Китаев призвал наполнять свою жизнь любовью ко всему: к завтраку, близким, работе и Родине. Сценарист Дарья Грацевич рассказала, что главной задачей было сохранить ощущение защищенности и легкости, которое дает книга читателю. Консультантом проекта выступила сама автор Ольга Примаченко.

